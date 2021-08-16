عبد الدايم: مهرجان قلعة صلاح الدين أحد أذرع قوى مصر الناعمة ويجسد عددا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة

وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا اطلقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة الاثار وذلك على مسرح المحكى .



قالت عبد الدايم إن مصر اكدت على مر التاريخ انها مهد الحضارة ، ففى ربوعها نبتت الوان الفنون والثقافة والعلوم وعلى ضفاف نهرها الخالد ولد التاريخ وعلى خطى الأجداد يستكمل الأحفاد مسيرة التفرد والتميز ويجمعون الثقافة والفنون بعراقة الماضي ، وأضافت انه منذ مئات السنين مثلت قلعة صلاح الدين مصدراً لأمن الوطن، وجاء مهرجان قلعة صلاح الدين ليحمى الذوق العام وليضيء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي ويجسد عددا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة والتي تتمثل في تقديم الوان الفنون الجادة والراقية التي تختص بها الاوبرا للجمهور خارج اسوارها ، مشيرة انه على مدار تاريخه ضمت الفعاليات ابداعات لكوكبة من نجوم الفنون كما أتاح الفرصة للمواهب والفرق الواعدة لتحقيق أحلامها ولقاء الجمهور فى احد اهم بقاع القاهرة العريقة ، وقالت إن اليوم نحتفل بانطلاق فعاليات الدورة الـ 29 من المهرجان والذى يعد من اعرق المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية وذلك بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا ليتأكد إصرار الدولة على تجاوز التحديات ويتجسد دور المهرجان وقيمته الفنية كأحد اذرع قوى مصر الناعمة فى مواجهة الفكر المتطرف وتوجهت بالشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تعاونه الدائم من أجل إنجاح المهرجان والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتبارهم الشركاء الاستراتيجيين فى نجاح فعاليات وزارة الثقافة الجماهيرية كما قدمت التحية للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ولكل الفنانين والعاملين الذين يبذلون دائماً الجهد الوفير لظهور المهرجان في ابهي صوره ورحبت بكل الضيوف موجهة التحية للجمهور العظيم بطل المشهد الإبداعي المصرى متمنية النجاح لفعاليات هذه الدورة.

من جانبه حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي حضور حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء معربا عن سعادته بانطلاقه مرة اخري بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتا إلي أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الإبداعية فى المواقع الأثرية لإبراز الوجه الحضارى لمصر، مما يعمل على جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضارى ويساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية، واثراء تجرية السائح في مصر نتيجة تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الثرية والمتنوعة لمصر، مثمناً دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات، متمنيًا للحضور مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا على آثار بلدهم .

وارسل الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والذى يمر بوعكة صحية طارئة تحياته لوزيرة الثقافة مقدما لها الشكر على دعمها الدائم لأنشطة وعروض الاوبرا ، كما وجه التحية لجميع الفنانين المشاركين فى الفعاليات والعاملين على الجهد الدؤوب لخروج المهرجان بالشكل اللائق .

ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم 11 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى واخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم ، المطرب امجد العطافى ، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى ، الإعلامي أمجد مصطفى ، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة وتسلمها عنه نجله محمد ، المهندس محمد الغرباوى ،اسم المهندس مؤنس العطوى وتسلمتها ارملته السيدة سحر حسين، فراج احمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد وتسلمها ابن شقيقته احمد حمدي.

وكان حفل الافتتاح الذى قدمه الإعلامي حسين حسنى قد شهد عرضا ضوئيا مبهرا تم اسقاطه على الجدران التاريخية ونال اعجاب واستحسان الحضور واستهل بالسلام الوطني ثم قدمت مجموعة موسيقي الحجرة التى تضم بين أعضاءها نور محمد ورنا عبد الوهاب الفائزتان بجائزة الدولة للمبدع الصغير معزوفة الفصول الأربعة لفيفالدي وكونشيرتو التشيللو لباخ ، وابهر الجمهور الفنان الشاب مدحت ممدوح عازف الة الريكوردر الذى يعد اول مصري وعربي يصل الي برنامج المسابقات الشهير امريكان جوت تالنت بمجموعة من مؤلفاته ، بعده تالق الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته بمجموعة من ابداعاتهما الموسيقية التى نالت استحسان واعجاب الحضور منها العاصفة ، ضائع ، موعد مع الغروب ، نوستالچيا إن بلو ، اغنية للروح ، مناجاة ، جزيرة ، روزيتا ، طريق ، فقط فى الذاكرة وضحكة .

يذكر ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ،احمد جمال ، مى فاروق ، احمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ،كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز .

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