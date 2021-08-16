نشرة الفن: سبب تغيب أحمد العوضي عن رحلة علاج ياسمين عبد العزيز في سويسرا.. حقيقة حمل هنا الزاهد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها :

كشف النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لإستكمال علاجها هناك.

غادر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي،المستشفى بعد أن قضى فيها أربعة أيام نتيجة إرتفاع نسبة السكر في الدم .

كشفت الفنانة ألفت عمر لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد تدهورها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أكدت النجمة هنا الزاهد أنفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها .

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

توفى منذ قليل الموسيقار العراقي فتح الله أحمد ، وذلك بعد صراع مع المرض متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا .

بدأت منذ قليل ، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد توقفه العام الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.