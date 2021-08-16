نشرة الفن: سبب تغيب أحمد العوضي عن رحلة علاج ياسمين عبد العزيز في سويسرا.. حقيقة حمل هنا الزاهد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها :
أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب
كشف النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لإستكمال علاجها هناك.
شقيق محمد صبحي يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
غادر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي،المستشفى بعد أن قضى فيها أربعة أيام نتيجة إرتفاع نسبة السكر في الدم .
كنت هموت.. ألفت عمر تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا.. خاص
كشفت الفنانة ألفت عمر لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد تدهورها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بصراحة عندهم حق.. هنا الزاهد تؤكد انفراد "صدى البلد" حول حقيقة حملها
أكدت النجمة هنا الزاهد أنفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها .
يوم كتب كتابي.. ياسمين الخطيب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا..خاص
كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وفاة الموسيقار فتح الله أحمد بسبب مضاعفات فيروس كورونا
توفى منذ قليل الموسيقار العراقي فتح الله أحمد ، وذلك بعد صراع مع المرض متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا .
وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء|صور
بدأت منذ قليل ، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد توقفه العام الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.