عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| إثيوبيا تفشل في الملء الثاني.. علاج نهائي لمرض السكر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونعرض في التقرير  التالي أبرز تلك الموضوعات:

 

نحترم الجماهير وانفعالاتها..وزير الرياضة: التدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب
قال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تتدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب دون إعلان ذلك.
 


"سايح في دمه".. اللحظات الأخيرة في حياة صاحب تروسيكل بالقليوبية.. فيديو
رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"،   تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شاب يدعي "محمد عماد"، على يد الخارجين عن القانون في القليوبية.
 


"مينفعش نسكت".. تعليق ناري من الباز بسبب جمهور حفلة عمرو دياب
علق الإعلامي محمد الباز على حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي، قائلا "امبارح الناس كانت مفزوعة بسبب صور حفلة عمرو دياب وعدد الجماهير".
 


وزير الرياضة يكشف أسباب قلة حصول مصر على ميداليات في أولمبياد طوكيو
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك بعض الأخطاء التي تسبب في قلة حصد الميداليات خلال أولمبياد طوكيو.
 


حارسة سابقة للقذافي:قرار القبض على سيف الإسلام لا يساوي الحبر المكتوب به..فيديو
عرضت قناه العربية فيديو لحارسة القذافي السابقة وهي تدافع عن سيف الإسلام ، موضحة  أن رد فعلها جاء بعد قرار النيابة العسكرية في طرابلس بالقبض علي ابن القذافي، بتهمة جرائم قتل واستعانته بمرتزقة .
 


إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا فشلت في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأمر.
 


استشاري أمراض جرثومية وفيروسية تحذر من تحورات سلالة دلتا
قالت مني الكيال ، استشاري الأمراض الجرثومية والفيروسية بجامعة براغ، إن إنتشار متحور الدلتا وغياب وتعثر التلقيح فى بعض دول العالم يترك مجال لتحوره ، لافتة إلى أن خطورته تكمن فى سرعة انتشاره نتيجة أن عدد الفيروسات التابعه له كبيرة جدا.
 


أحمد موسي: أفغانستان ستصبح الملاذ الأمن للتنظيمات الإرهابية علي مستوي العالم
قال الإعلامي أحمد موسي، إن إنسحاب الولايات المتحدة الامريكية من أفغانستان يرجع إلى أنها بلاد صعبة التضاريس.
 


الحجز في يناير.. وزير قطاع الأعمال يكشف مستجدات إنتاج السيارات الكهربائية
كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، آخر تطورات إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء، مضيفا أنه سيتاح شراء تلك السيارات بدءا من الربع الثالث من العام 2022. 
 


استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد
قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن تقدم العلم في الطب؛ أسهم في علاج مرض السكر، من خلال جراحات طبية، وذلك لأن هذا المرض كان له تاريخ طويل مع معاناة المرضى .
 


متى ندخل موجة كورونا الرابعة.. مستشار السيسي يكشف حقيقة الوضع الوبائي بمصر..شاهد
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، أن الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة قليلة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالفترة التي  سبقت عيد الأضحى.
 

 

 

 

أشرف صبحي حفلة عمرو دياب وزير الشباب والرياضة اولمبياد طوكيو اثيوبيا

ترشيحاتنا

الصحة : تسجيل 101 حالة جديدة بفيروس كورونا .. و4 وفيات

لآلئ تملأ الأرض نوراً.. أوائل الثانوية الأزهرية يروون كواليس تفوقهم

فيديو لوزارة التضامن للحث على الزيادة السكانية "2 كفاية"

29 لاعبا.. بيراميدز يعلن عن قائمته الافريقية

عبد الجليل : المقاصة يمر بظروف صعبة .. ونسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين

بعد سقوط كابول.. لماذا سلمت الولايات المتحدة أفغانستان لطالبان وما علاقة الصين؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

ماتا غرقا.. صور عريس وعروس البحيرة ضحايا انقلاب سيارة الزفاف في الترعة..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ