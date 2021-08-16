أخبار التوك شو| إثيوبيا تفشل في الملء الثاني.. علاج نهائي لمرض السكر

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات:

نحترم الجماهير وانفعالاتها..وزير الرياضة: التدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب

قال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تتدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب دون إعلان ذلك.





"سايح في دمه".. اللحظات الأخيرة في حياة صاحب تروسيكل بالقليوبية.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شاب يدعي "محمد عماد"، على يد الخارجين عن القانون في القليوبية.





"مينفعش نسكت".. تعليق ناري من الباز بسبب جمهور حفلة عمرو دياب

علق الإعلامي محمد الباز على حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي، قائلا "امبارح الناس كانت مفزوعة بسبب صور حفلة عمرو دياب وعدد الجماهير".





وزير الرياضة يكشف أسباب قلة حصول مصر على ميداليات في أولمبياد طوكيو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك بعض الأخطاء التي تسبب في قلة حصد الميداليات خلال أولمبياد طوكيو.





حارسة سابقة للقذافي:قرار القبض على سيف الإسلام لا يساوي الحبر المكتوب به..فيديو

عرضت قناه العربية فيديو لحارسة القذافي السابقة وهي تدافع عن سيف الإسلام ، موضحة أن رد فعلها جاء بعد قرار النيابة العسكرية في طرابلس بالقبض علي ابن القذافي، بتهمة جرائم قتل واستعانته بمرتزقة .





إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا فشلت في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأمر.





استشاري أمراض جرثومية وفيروسية تحذر من تحورات سلالة دلتا

قالت مني الكيال ، استشاري الأمراض الجرثومية والفيروسية بجامعة براغ، إن إنتشار متحور الدلتا وغياب وتعثر التلقيح فى بعض دول العالم يترك مجال لتحوره ، لافتة إلى أن خطورته تكمن فى سرعة انتشاره نتيجة أن عدد الفيروسات التابعه له كبيرة جدا.





أحمد موسي: أفغانستان ستصبح الملاذ الأمن للتنظيمات الإرهابية علي مستوي العالم

قال الإعلامي أحمد موسي، إن إنسحاب الولايات المتحدة الامريكية من أفغانستان يرجع إلى أنها بلاد صعبة التضاريس.





الحجز في يناير.. وزير قطاع الأعمال يكشف مستجدات إنتاج السيارات الكهربائية

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، آخر تطورات إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء، مضيفا أنه سيتاح شراء تلك السيارات بدءا من الربع الثالث من العام 2022.





استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن تقدم العلم في الطب؛ أسهم في علاج مرض السكر، من خلال جراحات طبية، وذلك لأن هذا المرض كان له تاريخ طويل مع معاناة المرضى .





متى ندخل موجة كورونا الرابعة.. مستشار السيسي يكشف حقيقة الوضع الوبائي بمصر..شاهد

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، أن الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة قليلة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى.

