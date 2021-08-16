كيف يبدأ الشباب في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة؟.. طارق شاش يجيب

قال طارق شاش نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تنمية المشروعات لدية خط ساخن يتلقى علية الاستفسارات والطلبات من المواطنين وهو " 16733 " ويقوم بتوجيه العميل ألي اقرب مكتب له .



واضاف شاش خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، لدينا 33 مكتب تابعين لجهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية مؤكدا أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات اشهرها التمويل ونقوم بتقديم خدمات تسمي الخدمات غير المالية .

واوضح شاش ، الخدمات الغير مالية تقدم دورة للشباب لمساعدهم في اختيار مشروعهم المناسب خلال يومين مؤكدا أن هذه الدورات تقدم مجانا ونقدم أيضا دورة تسمي ادرس مشروعك هذه الدورة مدتها 5 أيام وهذه الخدمات وغيرها هدفها مساعدة الشباب في اختيار وأنشاء مشاريعهم .

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طارق شاش: أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية الرقمنة.. فيديو



قال الدكتور طارق شاش، نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن موضوع الرقمنة موضوع هام جداً، خاصة أنه ييسر أشياءً كثيرة جداً لأصحابها وللدولة من حيث الشمول المالى وإتاحة فرص تسويقية جديدة.

وأضاف الدكتور طارق شاش، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن العالم كله يتجه الآن إلى الرقمنة، لافتاً إلى أن أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية هذا النوع من الخدمات بشكل كبير.

وتابع: “إننا كجهاز تنمية المشروعات تنبأنا من فترة بهذا الموضوع، لذلك قمنا بعمل أكثر من مبادرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

فى سياق آخر، قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن جهاز تنمية المشروعات تهدف إلى تحسين العمل وتحسين الدخل، من خلال توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”.



وأضاف طارق شاش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم الوسائل التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة متاحة لكل المصريين، وفقا للشروط المعلنة سابقا.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات زار 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لعمل دراسات جدوى وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية، مشددا على أن الجهاز يقدم الدعم والتمويل لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.

وأوضح أن الجهاز قام بتمويل قرى حياة كريمة بما يقارب الـ 400 مليون جنيه ، مشددا على أن الجهاز يستهدف تمويل قرى حياة كريمة بمليار و400 مليون جنيه.