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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة مروعة لشابة مزقتها قطيع من الذئاب

قطيع من الذئاب
قطيع من الذئاب

في قصة مثيرة ومرعبة وثقتها أحدى كاميرات المراقبة بكندا، وبدأت الواقعة المروعة حين استمع عدد من المتنزهون في المرتفعات الكندية صرخات وعواء مروعًا ، دفعهم إلى استدعاء الشرطة والتوجه إلى مكان التي صدر منه الاصوات المرعبة.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" قادت  آثار الدماء والملابس الممزقة  المتنزهين إلى مشهد مروع  حيث رصدوا امرأة شابة ملقاة بلا حول ولا قوة على الأرض مع ذئب ملطخ بالدماء يقف فوقها.

 

وذلك المشهد المخيف وقع حين  تعرضت الشابة  لهجوم وحشي  من قبل قطيع من الحيوانات البرية الشبيهة بالذئب ، حيث  تركت تنزف بغزارة من  جروحها المتفرقة.

وتضح ان الشابة المسكينة تدعى " تايلور ميتشل" ،  وهي مراهقة في التاسعة عشرة من عمرها   وتعد نجمة صاعدة في عالم موسيقى الريف.

وبحسب وصف الصحيفة  بقيت الشابة على وعيها وتم نقلها جواً إلى المستشفى لكنها توفيت بسبب فقدانها  للكثير من الدماء.

واشارات الصحيفة البريطانية ان هذه القصة المروعة وقعت  في عام 2009 ، حيث كان هذه الحادثة أول هجوم قاتل معروف من قبل ذئاب القيوط في كندا.

وأفادت الصحيفة أن هذا الأسبوع ، حثت السلطات الناس على البقاء خارج حديقة ستانلي بارك في فانكوفر بعد سلسلة من هجمات الذئب على البشر منذ ديسمبر.

يشير التحذير إلى أن الحيوانات أصبحت تشكل خطرًا متزايدًا في البلاد.

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