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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طرح موتوسيكل طائر للبيع للجمهور في هذا الموعد

دراجة طائرة
دراجة طائرة

يمكن أن تكون أفلام الخيال العلمي المستقبلية، أقرب مما كنا نظن؛ بعد تجربة قيادة ناجحة لـ"دراجة نارية طائرة" جديدة تمامًا، يعتقد أنها ستطرح للجمهور بحلول عام 2023.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" قالت شركة Jetpack Aviation، المشاركة في مشروع الدراجة الطائرة، إن النموذج الأولي للدراجات النارية الطائرة أكمل أول رحلة.

 

فيما تأمل شركة كاليفورنيا، في إنتاج نسختين للمستهلكين، يمكن شراؤهما وقيادتهما من قبل "المستخدمين العاديين".

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصميم الدراجة المستقبلية التي يطلق عليها اسم The Speeder، باستخدام برنامج التحكم في الطيران الفريد من Jetpack Aviation؛ للمساعدة في مراقبة وضبط الدفع أثناء التنقل.

 

والبرنامج- الذي استغرق بناؤه عامًا ونصف العام- يسمح للدراجة بالعمل، مثل دراجة نارية عادية، في الهواء، وتثبيتها تلقائيًا في منتصف الرحلة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Jetpack Aviation: "يمكن أن يكون لدينا نسخة خفيفة الوزن [لا تتطلب رخصة طيار]، وستكون جاهزة في غضون عامين، وإصدار تجريبي في غضون 6 أشهر بعد ذلك".

موتوسكل طائر أفلام الخيال العلمي دراجة طائرة دراجة نارية اخبار منوعات

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