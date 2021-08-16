نشرة أخبار البرلمان | النواب في «ضهر» الشهداء.. ما هو أول قانون وافق عليه البرلمان بدور الانعقاد الأول

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

صناعة الوفد: الرئيس السيسي حريص على مبدأ المكاشفة في عرض المشكلات والأزمات

بعد تصريحات السيسي.. مقترح برلماني حول توريث شقق الإيجار القديم

تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس بتطعيم كوادر الجماعات وهيئات التدريس خطوة مقدرة





بعد ظهور نتيجة طلاب الأزهر .. نكشف عقوبة تزوير شهادات الثانوية

برلماني يطالب بحوار مجتمعي لإنهاء أزمة الإيجار القديم

قانون البنك المركزي يحظر اختراق سرية حسابات العملاء ..وحالة واحدة للإفصاح عنها

بواقع 5 % .. إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف ذوي الإعاقة

سياحة النواب توضح فوائد وضع مسار العائلة المقدسة بمصر بالخريطة السياحية لأوروبا





النواب في «ضهر» الشهداء.. أول قانون وافق عليه البرلمان بدور الانعقاد الأول







