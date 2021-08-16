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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل : المقاصة يمر بظروف صعبة .. ونسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين

مصر المقاصة - صورة
مصر المقاصة - صورة ارشيفية

أبدى محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة استياءه بعد هزيمة الفريق الفيومي أمام الإنتاج الحربي مساء اليوم بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري العام .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق:

المقاصة يعاني من ظروف صعبة هذا الموسم ، ما بين أزمات بعض اللاعبين الأجانب مثل الملغاشي باولين فوافي ، و الأوغندي خالد أوتشو ، و بعض الإصابات التي عانى منها الفريق ، كما أننا نخوض المباريات المتبقية بدون دوافع حقيقة ، خاصةً بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الرباعي المشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ، وهو ما جعل المباريات المتبقية لبعض الأندية بمثابة مباريات ودية .

واختتم عبد الجليل : نسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات المتبقية ، ما بين البدلاء و الشباب ، وذلك للوقوف على ملف الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وحقق فريق الإنتاج الحربي، فوزا صعبا على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

افتتح الانتاج الحربي التهديف فى الدقيقة 17 عن طريق مصطفى البدري من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك مصر المقاصة هدف التعادل فى الدقيقة 53 عن طريق شيمسلي بيكيلى بعد مراوغة حارس مرمي الانتاج الحربي ويسددها علي الفور تسكن الشباك .

 

وجاء هدف الانتاج الحربي الثاني فى الدقيقة 56 عن طريق محمد الشبيني بعد خطأ فادح من حارس مرمي مصر المقاصة .

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الانتاج الحربي الي النقطة 23 محتلا المركز الاخير مع احتفاظه بحظوظ ضئيلة للبقاء في الدوري الممتاز، بينما تجمد مصر المقاصة فى المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة .

 

في سياق متصل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لفريقي الأهلي والزمالك في نفس التوقيت .

 

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري .

 

وفي الأسبوع الـ 32 يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس في التاسعة مساء على أن يواجه الأهلي المصري البورسعيدي بالاسكندرية في نفس التوقيت.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الأسبوعين 33 و34 على أن يواجه الجونة النادي الأهلي في الأسبوع الـ 33 يوم 24 أغسطس ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي في نفس الموعد.

 

وفي الجولة الـ 34 يواجه الأهلي نظيره أسوان يوم 27 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساء ويواجه الزمالك البنك الأهلي في نفس التوقيت.

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