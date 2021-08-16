عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا

طلاب المنيا
طلاب المنيا

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات لجنة النظام والمراقبة لقطاع المعاهد الأزهرية، اسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا، عن العام الدراسي (1441-1442) هجريا، (2020-2021) ميلاديا، وعددهم 13 بينهم 8 فتيات.

أولا: اسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا (القسم العلمي)..
حسن أحمد ناجي عبد الكريم، رقم الجلوس 115356 معهد بني مزار، المجموع 640، الأول، بنسبة 98.46%  وتهاني طلال محمد علي، رقم الجلوس، 137759، معهد فتيات ديرمواس، المجموع 634، الثاني، بنسبة 97.54%.
3-محمد محمود صالح محمد، رقم الجلوس 115545، معهد مغاغة، المجموع 630 درجة، الثالث، بنسبة 96.92%.

وإسلام محمد طه أحمد، رقم الجلوس 115313، معهد الفكرية، المجموع 626، الرابع، بنسبة 96.31%   وريحانه محمد شعبان، رقم الجلوس 137817، معهد فتيات مطاي، المجموع 622 درجة، الخامس، بنسبة 95.69%.

ثانيا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- مبصر).

ريحاب محمد محمد إبراهيم، رقم الجلوس 67612، معهد فتيات سيف النصر ببردونها 604، الأول، بنسبة 95.87% ويمني حمادة فايز عبد الرازق، رقم الجلوس 67672، معهد فتيات إبشاق، المجموع 603، الثاني، بنسبة 95.71%.

والاء إسماعيل محمد محمد، رقم الجلوس 67341، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 596، الثالث، بنسبة 94.60% وفاطمة إبراهيم خلف عبد الحميد، رقم الجلوس 67365، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 595، الرابع، بنسبة 93.65% وولاء عبد الحميد علي خليفة، رقم الجلوس 67670، معهد فتيات إبشاق، المجموع 590، الخامس، بنسبة 93.65%.


ثالثا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- كفيف).


رامي عيد محمد عثمان، رقم الجلوس 35637، معهد العدوة، المجموع 493، الأول، بنسبة 78.25% وعادل عاشور محمد عبد الوهاب، رقم الجلوس 35638، معهد مغاغة، المجموع 438، الثاني، بنسبة 69.52% ونورهان رمضان توفيق إبراهيم، رقم الجلوس 77045، معهد فتيات العدوة، المجموع 430، الثالث، بنسبة 68.25%.

 

الأزهر أوائل الثانوية 2021 المعاهد الأزهرية محافظة المنيا ديرمواس قطاع المعاهد بني مزار محمد علي الثانوية الازهرية النظام بالمنيا الشهادة الثانوية الأزهرية أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تطلق المرحلة الأولى من حملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: بن يوسف أبلغنا بتوقيعه لناد آخر.. ومن الصعب أن نترك مباراة للزمالك

قائمة منتخب مصر لكرة السلة المشاركة في بطولة الأفروباسكت

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 16 أغسطس

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلاً

السفير الأمريكي لم يتمكن من مغادرة أفغانستان.. ماذا يحدث؟

رئيس جهاز القرى السياحية يكشف عودة عمل المسرح الروماني بمارينا بحفلة تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ