حالة من الذعر في بريطانيا بسبب الآثار الجانبية للحبوب الزرقاء

كشفت صحيفة "ديلي ستار"، ان الكثير من البريطانيين اصيبوا بحالة من الذعر بعد تعرض بعضهم لعدد لا يحصى من الآثار الجانبية بعد استخدام الفياجرا ، بما في ذلك فقدان السمع.

واوضحت الصحيفة أن في السنوات الخمس الماضية ، تم العثور على 543 شخصا تعرضوا للآثار الجانبية المرتبطة باستخدام الحبوب الزرقاء التي تعزز الرغبة الحميمية.

أبلغ تسعة بريطانيين عن تأثرهم بفقدان السمع في ذلك الوقت، تم الإبلاغ أيضًا عن تعرض البعض لمشكل بالسمع بعد إدعائهم الإصابة بالصمم من الإفراط في استخدام الحبوب الزرقاء.

ذكرت الصحيفة أن الحبوب الزرقاء التي تم تناولها لتعزيز القدرة الحميمية سببت أيضًا في إصابة الآخرين بالقيء والإغماء وانتفاخ البطن وآلام الظهر والارتباك وفقدان الذاكرة.

وأفادت الصحيفة انه تم العثور على 543 حالة من الآثار الجانبية المرتبطة بالفياجرا أو النسخة العامة من الدواء ، السيلدينافيل.

تم تسجيل هذه الإحصائيات على مدار الفترة منذ عام 2017 عندما سمح القانون بشراء الدواء بدون وصفة طبية في الصيدليات.

