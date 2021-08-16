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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ بني سويف: تمكين الشباب للقيادة أصبح مشروع دولة

محمد هاني غنيم، محافظ
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف

قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب في السنوات الماضية لم يكن مهما أو مقدرا، ولكن الآن أصبح الامر مختلف تماما، خاصة منذ بداية يوم الشباب المصري في عام 2016 .
 

وأضاف "محمد غنيم" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن يوم الشباب المصري يعد بمثابة ركلة البداية لمشروع تمكين شباب مصر من المناصب القيادية، متابعا: فكرة تولي الشباب مناصب قيادية داخل الدولة أمر لم يكن يتوقعه أحد تماما.

 

وأكمل:" مكنش موجود في أحلام أي شاب وأنا منهم  فكرة وجود محافظ أو مسؤول كبير في الدولة في سن الشباب..تمكين الشباب في الدولة السابقة كان صعب للغاية وكان حلم"، متابعا:" مكنتش أتوقع أن يكون شاب في سني مسئول عن العدد دا من الناس".

 

وأوضح أن تمكين الشباب أصبح مشروع دولة، يستهدف اختيار عدد من الشباب لتولي المسئولية في كافة المجالات.

 

ووجه الحديث إلى الشباب المصري، قائلا: " لازم تعرف أن الدولة المصرية تسعى بالفعل لتمكين الشباب، كما أنها لا تعتمد على الوسطة في اختيار القيادات، كما أنها اتاحت  لكل فرد حرية يختار المجال الخاص به سواء في البرنامح الرئاسي أو تنسيقية شباب الأحزاب أو اتحاد شباب الجمهورية والمجتمع المدني وغيرهم من الكيانات ".
 

وشدد على أهمية تطوير الكفاءات لدى الشباب، متابعا: الكفاءة أصبحت المعيار الرئيسي لاختيار القيادات في الدولة المصرية.
 


ولفت إلى أنه قام بإنشاء مجلس استشاري في المحافظة يعتمد على الشباب.

 

بني سويف محمد هاني غنيم اليوم العالمي للشباب تمكين الشباب اخبار التوك شو

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