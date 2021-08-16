قائمة منتخب مصر لكرة السلة المشاركة في بطولة الأفروباسكت

أعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر لكرة السلة القائمة النهائية المشاركة في بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل 2021.

وخلت قائمة منتخب مصر من هيثم كمال لاعب ارتكاز الاتحاد السكندري، الذي أصيب خلال بطولة الملك عبد الله الثاني التي أقيمت أنذاك في الأردن.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: مصطفى كيجو وعمر هشام وانس اسامه وأحمد دولا وعلي أحمد ويوسف شوشة وأحمد خلف بيبو وإيهاب أمين وعمر طارق وعمرو الجندي وعمر عزب ويوسف شحاته وعبد الرحمن خالد ووليد عبد الجواد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلا من تونس وإفريقيا الوسطي وغينيا.