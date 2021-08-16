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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب مصر لكرة السلة المشاركة في بطولة الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

أعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر لكرة السلة القائمة النهائية المشاركة في بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل 2021.

وخلت قائمة منتخب مصر من هيثم كمال لاعب ارتكاز الاتحاد السكندري، الذي أصيب خلال بطولة الملك عبد الله الثاني التي أقيمت أنذاك في الأردن.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: مصطفى كيجو وعمر هشام وانس اسامه وأحمد دولا وعلي أحمد ويوسف شوشة وأحمد خلف بيبو وإيهاب أمين وعمر طارق وعمرو الجندي وعمر عزب ويوسف شحاته وعبد الرحمن خالد ووليد عبد الجواد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلا من تونس وإفريقيا الوسطي وغينيا.

أحمد مرعي منتخب مصر لكرة السلة بطولة الأفروباسكت رواندا الاتحاد السكندري

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