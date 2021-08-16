شاهد ردود أفعال أعضاء طالبان بعد أقتحامهم قصر نائب الرئيس السابق

صور مسلحو طالبان أنفسهم وهم يتجولون في قصر نائب الرئيس السابق الفخم قبل غزو العاصمة الأفغانية كابول.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” يظهر أعضاء من تنظيم طالبان يجلسون باعتدال على الكراسي الذهبية الضخمة الخاصة بنائب الرئيس السابق الجنرال رشيد دستم ، الذي ساعد القوات الخاصة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية في محاولة الإطاحة بجماعة طالبان .

احتل المسلحون قصره الواقع في مدينة مزار الشريف الشمالية ، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب كابول، من قبل المتمردين.

ويوضح فيديو اخر أحد رجال التنظيم وهو يضحك و يصور رفاقه وهم يسيرون بفخر في القصر الرئاسي، ثم يتجول لإظهار الديكور الفخم والثريا العملاقة المعلقة من السقف.

وأشارت الصحيفة ان المدينة الافغانية سقط في أيدي طالبان أمس ، وأكد مسؤولون صباح امس أن المسلحين دخلوا العاصمة كابول التي فرت إليها آلاف العائلات في الأيام الماضية خوفا من عودة أعمال العنف المروعة.