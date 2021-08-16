عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو البشبيشي : الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصة ذهبية للوصول إلى المناصب القيادية

عمرو البشبيشي نائب
عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

قال عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصة ذهبية للوصول إلى المناصب القيادية داخل الدولة والمشاركة في الحياة السياسية.
 


وأكمل “عمرو البشبيشي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، :" يجب تأهيل وتدريب الشباب المصري قبل تمكينهم من قيادة المناصب، ولهذا تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعا: الفكرة الاكاديمية بدأت منذ عام 2016 خاصة من اليوم العالمي للشباب المصري.
 

وأوضح أن الأكاديمية تقدم  للدولة شباب منضبط وواعي ومدرب على علوم الإدارة والاقتصاد، وغيرهم من العلوم، وذلك لمساعدة الشباب وتأهيلهم للقيادة.

 

وأشار إلى أن قرار الرئيس بـ إقامة الجامعة الاهلية والجامعة التكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ حلم للجميع، متابعا: جامعة كفر الشيخ تتميز بوجود بعد الكليات مثل الذكاء الصناعي والثورة السمكية.

عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ الرئيس السيسي اخبار التوك شو تمكين الشباب

ترشيحاتنا

تسبب فى وفاته.. ضبط قائد سيارة صدم فرد شرطة على الدائرى

هل يجوز الدعاء على من ظلمني ولو كان من أقاربي؟ الإفتاء توضح

طرح موتوسيكل طائر للبيع للجمهور في هذا الموعد

عبد المنعم السيد : طرح شركة بحجم العاصمة الإدارية يشجع حركة التداول فى سوق المال

أودي تكشف عن نسختها "رودستر" الاختبارية بإطلالة ساحرة

كيف تحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

الزمالك: قرار جديد بشأن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز الموسم المقبل

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ