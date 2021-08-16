عمرو البشبيشي : الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصة ذهبية للوصول إلى المناصب القيادية

قال عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصة ذهبية للوصول إلى المناصب القيادية داخل الدولة والمشاركة في الحياة السياسية.





وأكمل “عمرو البشبيشي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، :" يجب تأهيل وتدريب الشباب المصري قبل تمكينهم من قيادة المناصب، ولهذا تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعا: الفكرة الاكاديمية بدأت منذ عام 2016 خاصة من اليوم العالمي للشباب المصري.



وأوضح أن الأكاديمية تقدم للدولة شباب منضبط وواعي ومدرب على علوم الإدارة والاقتصاد، وغيرهم من العلوم، وذلك لمساعدة الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس بـ إقامة الجامعة الاهلية والجامعة التكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ حلم للجميع، متابعا: جامعة كفر الشيخ تتميز بوجود بعد الكليات مثل الذكاء الصناعي والثورة السمكية.