دويدار: الزمالك الأقرب للدوري هذا الموسم.. والونش أفضل مدافع فى مصر

قال أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق ونادي زد الحالي، إن الفارس الأبيض قريب من حصد بطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يتمتعون بروح عالية وإصرار على حصد اللقب.

وأضاف دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "لاعبو الزمالك يستحقون البطولة هذا الموسم، والأهلي فرط في مباراة الإسماعيلي، هذه المرة الأولى خلال فترة لعبي أرى الأهلي يمنح هدية للزمالك، دائمًا ما يحدث العكس".

وأضاف: "يجب على الأبيض استغلال هدية الأهلي بعد تعادله مع الإسماعيلي، لاعبو الزمالك الحاليين يملكون خبرات لحصد بطولة الدوري".



وأردف: "أشرف بن شرقي أفضل محترف في مصر، ويصنع الفارق مع الزمالك، ويختلف عن اللاعبين المصريين المتواجدين في الدوري المصري".

واختتم: "محمود حمدي الونش أفضل مدافع في مصر، لا يوجد مدافع حاليًا في الدوري المصري قريب منه".