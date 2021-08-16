عهد غير مسبوق.. عمرو درويش يشيد بدور الدولة في تمكين وتأهيل الشباب

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن الفترة الماضية شهدت تواجد واضح للشباب المصري، حيث نجحت الدولة المصرية في وضع شبابها في مقدمة الصف، منوها إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تمكين الشباب.



وشدد “عمرو درويش” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، على أننا نعيش عهد غير مسبوق لفكرة تمكين الشباب، متابعا: الدولة المصرية تسير في منهج متوازي في كل الملفات فهناك اصلاح اقتصادي ونهضة حضارية وتمكين سياسي يتوافق مع رؤية مصر 2030.



وأكد على أن المحافظين الشباب ونوابهم قدموا أداءا مشرفا خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد منصة حوارية تجمع كافة أطياف العمل السياسي داخل الدولة، مسترسلا: التنسيسقى تتواصل بشكل واضح مع المواطنين وهذا من أهم اسباب نجاحها.



ولفت إلى أن التنسيقية قدمت نماذج مشرفة في المناصب القيادية.



