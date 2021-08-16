الدوري_الـ١٣_في_ميت_عقبة يتصدر تويتر دعما للزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الدوري ال١٣_في_ميت_عقبه



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات "‏كل فوز بيقربك خطوه وبيبعد المنافس عن البطوله.

قاتلو يا رجال الزمالك من أجل اللقب ال ١٣ ٤ مباريات متبقية على حصد اغلى دوري في تاريخ الزمالك منذ عام ١٩١١ .

جمهورك في ضهرك " و "‏الفرحة دي مش هنتحرم منها ربنا معاكم ياابطال بأمر الله كلنا ثقة ف الله الدوري زمالكاوي

#الدوري_ال١٣_في_ميت_عقبه

£علن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.