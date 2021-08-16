باحث: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من إجمالي المشروعات في مصر

قال أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، إنه من الضروري أن يكون هناك دوافع من أجل جذب الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي من خلال المنح والحوافز؛ خصوصًا وأن هناك حوافز ضريبية في القانون وحوافز تمويلية تُمكن صاحب المشروع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي.
وأضاف "متولي"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 99% من إجمالي المشروعات الموجودة في مصر وهو عدد كبير جدًا، منوهًا بأن هناك نسبة كبيرة تسهم في أكثر من 80% في الناتج المحلي ونسبة كبيرة في التشغيل.
وأوضح أن الشباب سيتوجهون إلى القطاع الرسمي حال تقديم الحوافز والتسهيلات لهم، مؤكدًا أن مبادرة "رواد النيل" تتبنى فكرة وتقدم التمويل للشباب، داعيًا أي شاب لديه فكرة إلى التوجه إلى المبادرة من أجل الحصول على التمويل اللازم.
وكشف عن أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية والتي من ضمنها عدم الثقة في القطاع المصرفي، منوهًا بأن المبادرات التي أطلقتها الدولة جعلت الشباب يعود للثقة في المؤسسات المصرفية، كما أن نجاح الشباب ورواد الأعمال غير الفكرة عن البنوك.
ولفت إلى أنه من المشكلات أيضًا نقص الوثائق ولكن الشمول المالي والتحول الرقمي ساعد في أن يكون لديها ثقة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن بعض البنوك تعطي القرض عن طريق الموبايل ودفع أقساط القروض من خلال الموبايل، وهو ما يدخلنا إلى الشمول المالي والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي.