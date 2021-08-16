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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من إجمالي المشروعات في مصر

صدى البلد

 

قال أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، إنه من الضروري أن يكون هناك دوافع من أجل جذب الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي من خلال المنح والحوافز؛ خصوصًا وأن هناك حوافز ضريبية في القانون وحوافز تمويلية تُمكن صاحب المشروع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي.

وأضاف "متولي"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 99% من إجمالي المشروعات الموجودة في مصر وهو عدد كبير جدًا، منوهًا بأن هناك نسبة كبيرة تسهم في أكثر من 80% في الناتج المحلي ونسبة كبيرة في التشغيل.

وأوضح أن الشباب سيتوجهون إلى القطاع الرسمي حال تقديم الحوافز والتسهيلات لهم، مؤكدًا أن مبادرة "رواد النيل" تتبنى فكرة وتقدم التمويل للشباب، داعيًا أي شاب لديه فكرة إلى التوجه إلى المبادرة من أجل الحصول على التمويل اللازم.

 

وكشف عن أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية والتي من ضمنها عدم الثقة في القطاع المصرفي، منوهًا بأن المبادرات التي أطلقتها الدولة جعلت الشباب يعود للثقة في المؤسسات المصرفية، كما أن نجاح الشباب ورواد الأعمال غير الفكرة عن البنوك.

ولفت إلى أنه من المشكلات أيضًا نقص الوثائق ولكن الشمول المالي والتحول الرقمي ساعد في أن يكون لديها ثقة في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن بعض البنوك تعطي القرض عن طريق الموبايل ودفع أقساط القروض من خلال الموبايل، وهو ما يدخلنا إلى الشمول المالي والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي.


 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي القطاع المصرفي التحول الرقمي اخبار التوك شو

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