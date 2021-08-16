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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاتل للنهاية .. الجماهير تدعم الأهلي في الدوري المصري

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتل_للنهاية_يااهلي دعما للنادي لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏نحارب للنهايه و لاخر نفس ياابطال الامل موجود والدوري في الملعب و انتو قد الثقه وقادرين تحسموها البطوله اهلاويه  ‎#قاتل_للنهايه_يااهلي" و "‏على الحلوة والمره معاه  الدورى فى الجزيرة بإذن الله تعالى #قاتل_للنهايه_يااهلي "
 

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قائمة الفريق الافريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الفريق الأحمر لقبها.

وضمت القائمة 33 لاعباً هم محمد الشناوى  وعلى لطفي  ومصطفي شوبير  وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم سعد سمير  ورامي ربيعة  وياسرإبراهيم ومحمود متولي  وبدر بانون ومحمد هاني  وكريم نيدفيد وأحمد بيكهام وأيمن أشرف  وعلى معلول  ومحمود وحيد  وعمرو السولية  وأكرم توفيق  ومحمد محمود  وحمدي فتحي  واليو ديانج ومجدى قفشة  وناصر ماهر  ومحمد شريف وجونيور أجاي  وحسين الشحات  ومحمود كهربا  وطاهر محمد طاهر  ووليد سليمان  ومروان محسن  وصلاح محسن  ووالتر بواليا  وأحمد نبيل كوكا  وأحمد سيد غريب

ويحق للاهلي قيد 7 لاعبين أخرين في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة خاصة أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر قيد كل نادي 40 لاعباً.

الدوري المصري الأهلى سيد عبد الحفيظ حسين الشحات الدوري المصري الممتاز

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