المندوه: لاعبو الزمالك تعاهدوا على تحقيق بطولة الدوري

قال حسام المندوه، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة متبقي له 4 مباريات، ويعتبر كل مباراة هي بطولة بمفردها.



وأضاف حسام المندوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "زملكاوي" المُذاع عبر قناة الزمالك: "انتهينا من مباراة أمس، والأربع مباريات المقبلين للزمالك مهمين، وأعتبر كل مباراة نفوز فيها هي بطولة بمفردها".

تابع: "لا يوجد مجال سوى تحقيق المكسب في كل لقاء، حتى نفوز بالبطولة الأكبر وهي الدوري المصري".

وواصل: "اللاعبون متحمسون جدًا للبطولة ومركزين فيها، نحاول أن يكون هناك جو من الهدوء والاستقرار ونوفر لهم المطلوب لكي لا يقل حماسهم، كلهم أبطال ورجال وببعض التركيز البسيط سنصل لما نريده".

اختتم: "حديث حسين لبيب مع اللاعبين هو أن ننزل الملعب من أجل تحقيق المكسب، ولا ننظر أين سنخوض اللقاء أو من هو الحكم".