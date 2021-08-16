الكرة مفيهاش كبير.. أحمد عيد عبد الملك يطالب لاعبي الزمالك بالدوري

طالب أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق لاعبي الزمالك بالتركيز في المباريات القادمة بالدوري المصري والفوز بها جميعا لتحقيق لقب الدوري المصري.







‏وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "الدوري لسة بدري ٤ ماتشات و مفيش بديل غير الفوز فيهم و الكرة مفيهاش كبير و دجلة الدور الأول مضيع مننا نقطتين و الماتش مش هيبقي سهل غير بإيدينا و محدش ينيمنا و يقولك الدوري خلصان و الماتشات سهلة لازم تركيز تركيز تركيز ..نتعب و ربنا مش هيضيع تعبنا و ان شاء الله الدوري زمالكاوي ".





واعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

https://twitter.com/14_ahmedeid/status/1427053972251160583?s=19