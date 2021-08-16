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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نفسي أدخل النادي.. مجلس إدارة الأهلي يستجيب لطلب مشجع على السوشيال ميديا

صدى البلد

استجاب محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لطلب مشجع أهلاوي بدخول النادي هو وأسرته. 


 

وكتب المشجع عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‎نفسي ادخل النادى...ياجماعة انا امبارح كنت عند النادي الاهلي انا وبناتى رفيدة ورقية وزوجتى وعدينا من أمام الباب الرئيسي من واخدنها مشي من عند المترو والعودة تانى مشي عند كبرى قصر النيل 
انا اهلاوى من زمان بس حسيت بحاجة غير عادية بفخر ".
 

ليرد عليه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي قائلا "‏‎‎‎‎‎تنور يا أحمد أنت وأسرتك وبناتك الجميلة ربنا يبارك فيهم دول أغلى حاجة في الدنيا وأنتوا ضيوفي يوم الأربعاء في النادي إن شاء الله".


 

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قائمة الفريق الافريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الفريق الأحمر لقبها.

 

وضمت القائمة 33 لاعباً هم محمد الشناوى  وعلى لطفي  ومصطفي شوبير  وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم سعد سمير  ورامي ربيعة  وياسرإبراهيم ومحمود متولي  وبدر بانون ومحمد هاني  وكريم نيدفيد وأحمد بيكهام وأيمن أشرف  وعلى معلول  ومحمود وحيد  وعمرو السولية  وأكرم توفيق  ومحمد محمود  وحمدي فتحي  واليو ديانج ومجدى قفشة  وناصر ماهر  ومحمد شريف وجونيور أجاي  وحسين الشحات  ومحمود كهربا  وطاهر محمد طاهر  ووليد سليمان  ومروان محسن  وصلاح محسن  ووالتر بواليا  وأحمد نبيل كوكا  وأحمد سيد غريب.

 

ويحق للأهلي قيد 7 لاعبين أخرين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر قيد كل نادي 40 لاعباً.

 

https://twitter.com/mserageldin/status/1426941618209312769?s=19

النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

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