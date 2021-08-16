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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة تستضيف المؤتمر السنوي الأول لمصنعي الأسمنت والخرسانة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوى الأول لمصنعي الأسمنت والخرسانة، والذى يعقد فى الفترة من 16 إلى  20 أغسطس الجاري، لمناقشة أحدث الأساليب التكنولوجية فى صناعة الأسمنت والخرسانة لخدمة أهداف رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة، لتطوير القري المصرية بجانب الطفرة الهائلة فى مشاريع البنية التحتية.

 

 

يناقش المؤتمر إنتاج الخرسانة الجاهزة وأسباب تصدع المنشآت الخرسانية وطرق معالجتها، بجانب استعراض الخرسانة فائقة الأداء وصناعة الأسمنت ودورها فى التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي، ويكشف عن تطور صناعة الخرسانة مع الأجيال الحديثة من حديد التسليح

 

ويستعرض المؤتمر استخدمات تقنيات النانو تكنولوجي فى مجال صناعة الأسمنت، ويستعرض مواصفات الأسمنت البوزولاني وأهم خصائصه، ويكشف عمليات التحكم فى طحن المواد الخام والأسمنت والأفران بمصانع الأسمنت، ليتم الإعلان بعدها عن توصيات الملتقي وأبرز المعلومات التي خرج بها لخدمة أهداف التنمية المصرية فى ضوء رؤية 2030 ومبادرة حياة كريمة لتطوير القري وتوفير البنية التحتية للمشاريع القومية.

 

الغردقة مصنعى الاسمنت الخرسانى البحر الأحمر مشاريع البنية التحتية

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