أسقف وقساوسة الكنيسة الأرثوذكسية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تطعيم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بمجمع الكنيسة الارثوذكسية بالبحر الاحمر ..

حيث كلف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق طبي من مديرية الصحة لتطعيم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لنيافة الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر وقساوسة مجمع الكنيسة الارثوذكسية بالبحر الاحمر .

كما تم متابعة مرحلة ما قبل التطعيم من الاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ومن جانبه قدم نيافة الانبا ايلاريون الشكر لجميع الأطقم الطبية بالبحرالأحمر على جهودهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .

ودعى وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل لتلقى اللقاح:

www.egcovac.mohp.gov.eg