55 رحلة طيران يستقبلها مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى

يستمر مطار مرسى علم الدولى خلال الاسبوع الجارى فى استقبال 55 رحلة طيران دولية سياحية ومحلية مختلفة من عدة مطارات عالمية ومحلية مختلفة.

واكدت جداول الرحلات هذا الاسبوع داخل مطار الغردقة الدولى استقبال 17 رحلة طيران من بينها 17 رحلة تشيكى و17 رحلة بولندي، و8 رحلة أوكرانيا، ورحلة سويسرا، و11 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، واخرى من دولة المجر.

من جانبه كشف مصدر من مطار مرسى علم الدولي، أن هناك توقعات بوصول الطيران الروسى قريبا لمرسى علم متوقعا ان ترتفع معدلات الطيران الى اعلى من 100 رحلة اسبوعية خلال الشهور القليلة المقبلة .

واضاف المصدر أن الجهات المختصة داخل مطار مرسى علم تطبق الاجراءات الاحترازية والامنية بدقة شديدة داخل جميع الاماكن وصالات السفر والوصول والمهبط بمطار مرسى علم الدولى موكداً على أن المطارات المصرية من امن مطارات العالم .