12 إجراء يجب اتباعه لتجنب حدوس ماس كهربائى

ارتفاع درجة الحرارة و زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، ربما تتسبب فى نشوب حريق بمنزلك ناتج عن ماس كهربائى ، لذلك يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ماس كهربائى ناتج عن زيادة الأحمال مع ارتفاع درجة الحرارة.



ويستعرض صدى البلد لقرائه أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها لتجنب حدوث ماس كهربائى خاصة وأن الماس الكهربائى يعتبر من الأسباب التى تتسبب فى نشوب الحرائق فى المبانى وهى ..



1- يجب فصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية بنزع الفيشة و عدم تركها فى وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويل.



2- احذر لمس الأجهزة الكهربائية بأيادى مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى أو إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربي.



3- يجب عدم تحميل أى مخرج كهربائى بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدى إلى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية



4- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الترموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترموميتر قياس درجة الحرارة لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب فى انفجار السخان.



5- التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.



6- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائى المار بها ووضعها فى مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدورى عليها



7- عدم ثنى سلك التوصيل الكهربى لأن ذلك قد يؤدى إلى قطع داخلى بالأسلاك.



8- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.



9- استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب فى حدوث صعق كهربائي.



10 - اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التى فى متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التى توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك فى قطع داخلى بالأسلاك.