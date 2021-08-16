عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 إجراء يجب اتباعه لتجنب حدوس ماس كهربائى

صدى البلد

ارتفاع درجة الحرارة و زيادة معدلات استهلاك الكهرباء،  ربما تتسبب فى نشوب حريق بمنزلك  ناتج عن ماس كهربائى ، لذلك يجب اتخاذ  كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ماس كهربائى ناتج عن زيادة الأحمال مع ارتفاع درجة الحرارة.

ويستعرض صدى البلد لقرائه أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها  لتجنب حدوث ماس كهربائى خاصة وأن الماس الكهربائى يعتبر من الأسباب التى تتسبب فى نشوب الحرائق فى المبانى وهى ..

1- يجب فصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية بنزع الفيشة و عدم تركها فى وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويل.


2- احذر  لمس الأجهزة الكهربائية بأيادى مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى أو إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربي.


3- يجب عدم تحميل أى مخرج كهربائى بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدى إلى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية 


4- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الترموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترموميتر قياس درجة الحرارة  لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب فى انفجار السخان.


5-  التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.


6- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائى المار بها ووضعها فى مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدورى عليها 


7-  عدم ثنى سلك التوصيل الكهربى لأن ذلك قد يؤدى إلى قطع داخلى بالأسلاك.


8- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.


9- استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب فى حدوث صعق كهربائي.


10 - اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التى فى متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التى توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك فى قطع داخلى بالأسلاك.

ترشيحاتنا

التنمية المحلية توقع بروتوكولا لإتاحة أرصفة القاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة

5 طرق سريعة وفعالة للتخلص من حروق الشمس

ميدو: مفيش مباراة سهلة للأهلي والزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2021|شوقي ينفي ارتفاع نسب النجاح بالشعبة العلمية وانخفاضها بالأدبية

ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 11.2% من إجمالي قوى العمل

الرئيس و200 شخصية هربوا من أفغانستان.. طلب عاجل لقادة طالبان في الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

نتيجة الثانوية العامة 2021| لأول مرة إظهار ترتيب الطالب في كل مادة مع ترتيبه العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ