الرئيس السيسي يوجه بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين.. ونواب: خطوة مُقدرة تضمن عودة آمنة للعام الدراسي

برلمانية:

تطعيم كوادر الجامعات والطلاب وهيئات التدريس يضمن عودة آمنة للعام الدراسي

أبو العلا:

توجيهات السيسي بتطعيم هيئات التدريس يساعد على استمرار العملية التعليمية وسلامة مكوناتها

تعليم الشيوخ:

توجيهات الرئيس بتطعيم كوادر الجماعات وهيئات التدريس خطوة مُقدرة

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذه التوجيهات لضمان بداية عام دراسي مؤمن، في ظل تداعيات فيروس كورونا السلبية، موضحين أن الجامعات وهيئات التدريس تشهد تجمعات كبيرة الأمر الذي يتطلب هذه الخطوة المقدرة التي تهدف في النهاية إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الاهتمام بصحة المواطنين أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية.



وأضافت السيد في تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون له دور أمر جيد تقليل حدة انتشار الفيروس بين المجتمع التعليمي في الجامعات والمدارس، موضحة أنها خطوة فى غاية الأهمية وستضمن العودة الآمنة للعام الدراسى الجديد.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ضرورة الإسراع في تلقى لقاح كورونا، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت تساهل من قبل المواطنين مع انخفاض الاعداد، وهذا أمر يجب تداركه.

ورحب د. أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك فى تصريحات له ، مؤكدًا أنه سبق وأن تحدث بشأن أهمية هذه الخطوة، حرصًا علي صحة وسلامة مكونات العملية التعليمية سواء بمراحل التعليم الأساسى أو العام أو الجامعى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنجح دائمًا فى تحقيق المعادلة الأصعب في كل التحديات بشأن الإلتزام بالتدابير اللازمة مع استمرار العمل.



وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على استمرار العملية التعليمية بالحفاظ علي صحة وسلامة جميع مكوناتها وأفرادها، دون تعطيل أو حتى حتى العمل أون لاين، مشيرا إلي ضرورة أن يتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية أيضا أثناء العام الدراسى.



وثمن عضو مجلس النواب، جهود الدولة المصرية على ما تبذله لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين بداية من الأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، مع إتاحة مراكز مختلفة لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين علي مستوى الجمهورية وأيضا إنهاء إجراءات راغبى السفر للخارج.

من جانبه قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس السيسي السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، خطوة مقدرة وجاءت تأكيدا على الاهتمام الدائم من قبل القيادة السياسية بالوضع الصحي للمواطنين.



وأضاف اتوفيق خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تطعيم العاملين في القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي، وتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدارس والجامعات بالكامل، يجعلنا في أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي ويجعلنا قادرين على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي تعودنا منه الاهتمام بالأمور الحيوية الملموسة بالنسبة للمواطنين، موضحا أن هذه الاشكالية تهم فئة كبيرة من المواطنين، حيث أن تواجد العاملين بهذا القطاع واختلاط الطلاب بهم بشكل مستمر، يتطلب أن يكون هناك خطوات استباقية ، وذلك باعتبار أن هذه الاماكن تشهد تجمعات كبيرة.



وأوضح النائب حسانين توفيق، أن حصول هذه الفئة على اللقاح سيساهم في تقليل نسبة الإصابات في الجامعات والمدارس، مناشدا جميع المصريين بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.