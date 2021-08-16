اليوم.. الزمالك يواصل استعداداته لوادي دجلة في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الإثنين، وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له غدا الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس، باستاد الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

وعلى جانب آخر، أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بـ فريق الزمالك، مؤكدا أن الفريق قدم أداء جيد أمام الإسماعيلي وأنهى المباراة مبكرا.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر اثير “اون سبورت اف ام”، أن الزمالك حقق الهدف من مباراة الإسماعيلي وحصل على الـ 3 نقاط، مشددا أن الزمالك “خلص الدوري بدري” وأصبح الأقرب للتتويج باللقب.

وتابع شوبير، أن الإسماعيلي لم يقدم أي أداء جيد، ولم يكن هناك أي لاعب مميز إلا فخر الدين بن يوسف.