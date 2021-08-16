كشرى: نتمسك بأمل البقاء فى الدورى.. وأشكر لاعبي الإنتاج الحربي على الصمود

أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي، أنه يتمسك بأمل البقاء فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، موضحا أن النسبة تتخطى 35% للاستمرار فى المسابقة وعدم الهبوط.

وقال كشرى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: “نسعى للخروج من الموقف الحالى ثم التفكير فى الموسم المقبل وتدارك الأخطاء”.

وتابع: "أشكر لاعبى الانتاج الحربى على الصمود حتى الجولات الأخيرة من أجل البقاء ونسعى لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".

وأضاف: "لدينا أمال كبيرة لبقاء فريق الانتاج الحربي فى بطولة الدورى الممتاز وجمعتنى جلسة مع رئيس النادى لوضع النقاط على الحروف".