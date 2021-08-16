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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حياة كريمة

الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية: حياة كريمة تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن مصري

رئيس الملتقي السنوى
رئيس الملتقي السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

قال الدكتور حسن مصطفي، رئيس الملتقي السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إن المجهودات التنموية التي تتم فى جمهورية مصر فى أخر ثمان سنوات تتجسد فى شعار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ان تلك المبادرة تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن مصرى فى أكثر من 4600 قرية.

وأضاف حسن مصطفي خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاملا مع أكبر عدد من المستفيدين لمبادرة تم إدراجها فى التنمية بشكل عام.

 

وتابع أن هناك مجهودات تتم الآن فى محافظة الفيوم ضمن المبادرة، سواء بالتعليم أو الصحة أو السكان أو حتي بالبنية التحتية والتطور التكنولوجي  إستعداد للتحول الرقمي بمصر، كما أن هناك مجهودات أخرى فى مختلف محافظاتها.

 

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه مصر الأن ومنها الزيادة السكانية ومحو الأمية، متابعا أنه فى حالة وجود مجهودات تنموية ولايوجد معها تنظيم للنسل  سيتم التهامها، ومن أجل ذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة على ضرورة تنظيم النسل حتي يستمتع الجميع بالخدمات والمجهودات التي تتم.

الزيادة السكانية الملتقي السنوى للمسئولية المجتمعية التنمية المستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التطور التكنولوجي

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