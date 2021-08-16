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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سمير فرج: الاسماعيلي لم يفوت مباراة الزمالك والدليل الأهلي

أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج

أكد أحمد سمير فرج لاعب منتخب مصر السابق أن النادى الاسماعيلي بعيد عن نغمة التفويت فى مباراته أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

كان الزمالك حقق فوزا بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على نظيره الاسماعيلي الذى يقوده فنيا ايهاب جلال بهدفين نظيفين فى الدورى الممتاز.

قال أحمد سمير فرج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “طب علشان الهرى والله العظيم الاسماعيلي مش مفوت الماتش بس هو ده مستوانا خصوصا ضد الفرق الكبيرة والدليل على كلامى ماتش الاهلي ”.

اضاف  أحمد سمير فرج: الأهلي مضيع ثلاث انفرادات أنا مش فاهم الناس شايفة أننا كنا كويسين ضد الاهلي ازاى باستثناء فوزى وأربع أهداف محققة واللى عايز يهرى يهرى.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٠ نقطة ويطارده النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٨ نقطة

الأهلى الزمالك الدوري الممتاز باتريس كارتيرون نادي الإسماعيلي سمير فرج أحمد سمير فرج

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