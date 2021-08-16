رئيس "القابضة للمياه" يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقريتى الشوبك وكفر شبين

قام المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقريتى الشوبك وكفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، يرافقه الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومسئولو الشركة والمشروعات.



وفي مستهل الجولة، تفقد المهندس ممدوح رسلان، ومرافقوه، أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بالقريتين، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وفقا للبرامج الزمنية المحددة.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية الإدارة الرقمية للمشروعات بشكل ممنهج ودقيق للمراجعة اليومية لموقف ومعدلات التنفيذ بشكل مستمر، ووجود مهندسين للإشراف على التنفيذ بكل موقع، لمتابعة أعمال الحفر والتركيب بأعلى مستويات الجودة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى ضرورة توثيق كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع القومى شديد الأهمية، والذى ينعكس مباشرة على حياة المواطن المصرى.



تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الجولة المهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، وعدد من القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب بالقليوبية.