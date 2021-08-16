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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة عن انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين

النائب أيمن محسب،
النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين واحتلال أرصفة بعض الشوارع فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية فى حالة من التراخى الشديد للمحليات.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا للباعة الجائلين واحتلال بعض الأرصفة حتى فى الشوارع الرئيسية، مما يؤثر على حركة مرور السيارات وحركة المارة، بالإضافة لخلق حالة من التكدس المرورى، خاصة وأن هؤلاء الباعة يفترشون الأرصفة والشوارع الرئيسية، فى غياب واضح لرقابة المحليات، فى الوقت الذى يفترش أصحاب المحال الرصيف المخصص للمارة بالكامل ببضاعتهم، حيث يوجد بعض الشوارع تكاد تكون شبه مغلقة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الوزارة سبق وأن واجهت هذه الممارسات بحزم وقوة خاصة فى الشوارع الرئيسية، ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدت بعض المحافظات حالة من التراخى الشديد مما نتج عنه انتشار كبير للباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى بعض المناطق وهذا بدوره ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وخلق حالة من التكدس المرورى.

وطالب محسب، تشديد الرقابة وشن حملات مفاجئة من قبل المحليات على الشوارع الرئيسة لمنع انتشار الأسواق العشوائية والتصدى لظاهرة احتلال الأرصفة المخصصة للمارة، على أن تكون هذه الحملات بشكل دورى منتظم ، بالإضافة لعمل أسواق حضارية بديلة للعشوائية، وإلزام أصحاب المحال العامة بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بما هو مخصص لهم، وذلك للتيسير على المواطنين وسهولة حركة المارة والقضاء على الظاهرة السلبية.

طلب احاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية الأسواق العشوائية الباعة الجائلين

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