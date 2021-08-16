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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

%60.8 نسبة النجاح.. تعرف على نتيجة الثانوية العامة بالأردن

علم الأردن
علم الأردن

 أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن، اليوم الاثنين، نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة، والتي جاءت نسبة النجاح العامة فيها 60.8%.

وحسب قناة “المملكة”، قال وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، إن عدد الناجحين في جميع الفروع بلغ 113 ألف طالب وطالبة.

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وأضاف أبو قديس أن "الوزارة حرصت على إعداد امتحان الثانوية العامة هذا العام في وقت مبكر في ظل الظروف الحالية"، مبينا أن "نسبة النجاح العامة لجميع طلبة الثانوية العامة من أعلى نسب السنوات الـ4 الأخيرة".

وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 65،5%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 50،5%.

وبلغ معدل الأول على المملكة في الفرع العلمي 99,75، والأولى على الفرع الأدبي بلغ معدلها 99.45%.

وأضاف أنه "لم يحصل أي طالب أو طالبة على معدل 100%"، فيما حصل العام الماضي 78 طالبا وطالبة في امتحان الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي على معدل 100%.

وقال أبو قديس إن "عدم تسجيل معدل 100% لا علاقة له برد الاعتبار"، موضحا أن "عدد قليل من المدارس لم ينجح منها أحد بالامتحان".

وأشار "بذلت وزارة التربية والتعليم ما بوسعها لتحقيق العدالة بين طلبة امتحان التوجيهي وإنجاح امتحان الثانوية العامة"، موضحا أن "الامتحان يجب أن لا يبقى أسيرا للأطر الحالية وينبغي تطويره".

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