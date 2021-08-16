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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقات الزمالك سرية من أجل عيون الدوري

صدى البلد

أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن نادي الزمالك سيبرم صفقات قوية تسعد الجماهير البيضاء ولكنها سرية ولن يتم الإعلان عنها إلا بنهاية الموسم الحالى حتى لا تحدث هزة للفريق الأبيض الذى ينافس بقوة على لقب الدورى هذا الموسم .

3 صفقات سوبر فى الطريق للزمالك 

وعلم صدى البلد أن اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اتفقت بالفعل مع مهند لاشين لاعب وسط الطلائع على ارتداء الفانلة البيضاء بجانب حسام حسن هداف سموحة المعار لأهلي طرابلس الليبى وأحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لـ بيراميدز.

كما يطلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك التعاقد مع مهاجم أفريقيى سوبر يمتلك خبرة اللعب فى دورى أبطال أفريقيا .

قائمة الزمالك أمام وادى دجلة غدا 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي : 

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٠ نقطة وذلك بعد مرور ٣٠ جولة من عمر المسابقة.

مصير عبدالله جمعة من الأصابة وسر غياب حميد أحداد 

وواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للفريق الأبيض مساء أمس الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

كما غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

وتعرض أحداد لنزلة معوية حيث فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

وتواجد حميد أحداد في المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة والذي فضل منحه راحة من المشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

نادي الزمالك حسام المندوه الحسينى مهند لاشين احمد ايمن منصور بيراميدز سموحة باتريس كارتيرون

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