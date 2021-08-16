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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات تركيا

أضرار جسيمة.. تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 70

تركيا تعلن ارتفاع
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد إلى 70 قتيلا و47 في عداد المفقودين.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الاثنين، بيانا قالت فيه: "لقي 60 شخصا مصرعهم جراء السيول والفيضانات في ولاية قسطمونو، مقابل 9 في ولاية سينوب، وضحية واحدة في بارطن".

وأشارت إدارة الكوارث التركية إلى أن السلطات المحلية أجلت 1480 شخصا في ولاية قسطمونو و560 شخصا في سينوب و341 في بارطن، بمساعدة الطائرات الهليكوبتر والقوارب.

وحول الأضرار المادية، فقد أدت السيول إلى تضرر عشرات السيارات وتدمير مباني وجسور، إضافة لإغلاق الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى التي تراكمت الأنقاض فيها، بحسب الوكالة التركية الرسمية.

وكانت فيضانات وسيول ضربت مناطق شمال تركيا في 11 أغسطس الجاري بالتزامن مع حرائق اندلعت في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، مما أدى إلى خسائر في الأرواح ودمار وأضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

ووصفت عائلات المفقودين هذه الكارثة بأسوأ سيول تشهدها تركيا منذ سنوات.

وفي وقت سابق، صرح وزير البيئة في تركيا، مورات كوروم، بأن 454 مبنى تضرر بشدة، فيما تدمرت بعض المباني بشكل كامل ببسبب شدة الفيضانات.

وأظهرت لقطات لـ رويترز من طائرة مسيرة أضرارا جسيمة في بلدة بوزكورت التي اجتاحتها السيول وتقع على البحر الأسود، حيث كان عمال الطوارئ يجرون عمليات بحث في المباني المدمرة.

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