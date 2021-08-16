تنسيق الجامعات 2021 : تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات..غدا

قالت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية تمريض جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض.

وأكد الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن الكلية تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) ٣ أيام أسبوعيا، وهم ( الاحد الثلاثاء الخميس ) مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة ، منوها إلى أنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية .

وأشارت الدكتورة سحرموسى إلى تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب خلال أثناء الاختبارات.

تنسيق الجامعات 2021 .. طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات في تمريض عين شمس

وأكدت الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد، أن الكلية سوف تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) ٣ أيام أسبوعيا، وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، منوهة إلى أنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية .

الجدير بالذكر أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 143 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.



وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.