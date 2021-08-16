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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايماً سند لينا.. راندا البحيري تشيد بالدكتور أشرف زكي

صدى البلد

أشادت الفنانة راندا البحيري،بالدكتور أشرف ذكي ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهرت فيها علي المسرح هي وفريق عمل “مسرح الجريمة”.
 

وكتبت البحيري معلقة من خلال الصورة:"دايماً في ضهرنا يا دكتور و دايماً سند لينا … مسرح 🎭 الجريمة الحمدلله نجاح كبير جداً إنتاج نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بالقصر العيني جوار كليه صيدله #أشرف_زكي إخراج المبدع محمد علام".

راندا البحيري وأوس أوس على متن يخت في عرض البحر.. صورة

 

وكشفت الفنانة راندا البحيرى عن مصير الجزء الثانى من فيلم أوقات فراغ ، والذى كان قد أعلن عن البدء فى تحضيره منذ عدة سنوات. 

 

وأكدت الفنانة راندا البحيرى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها لا تعلم سبب تأخير البدء فى تصوير العمل ، رغم البدء فى كتابته منذ ما يقرب من 4 سنوات . 

 

وتابعت راندا البحيرى حديثها قائلة : حتى الان لم أطلع على السيناريو، ولكن منتج العمل د.حسين القلا، تحدث معى حول فكرة الجزء الثانى من العمل، وهى التطورات التى حدثت للأبطال بعد مرور عشر سنوات. 

 

الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي اشرف ذكي الفنانة راندا البحيري راندا البحيري

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