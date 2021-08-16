عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منح وتسهيلات لـ دعم المهن التراثية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة الجديد..نفاصيل

مهن تراثية - صورة
مهن تراثية - صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

 

كما يهدف قانون  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

و منح القانون جهاز تنمية المشروعات اختصاص حقه فى الحفاظ على المهن التراثية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال، والتي تساعد على إحياء المهن التراثية.

 

txt

طارق شاش يوضح دور وأهمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

txt

برلماني: جهاز تنمية المشروعات دوره أساسي في القضاء على الهجرة غير الشرعية

 

ونص القانون على أن يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة، أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، أبرزها مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

 

 ووفقا، للقانون، يقدم جهاز تنمية المشروعات الخدمات التالية:

 

1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

 

2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

 

3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

 

4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

 

5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

 

6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

 

7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

 

8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

 

9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

 

10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

 

ونص القانون على أن يخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

ووفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لمجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

المشروعات المتوسطة حوافز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المهن التراثية فرص عمل

ترشيحاتنا

قوات أمريكية في طريقها لمطار كابول.. تحذير من واشنطن لـ حركة طالبان

منح وتسهيلات لـ دعم المهن التراثية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة الجديد..نفاصيل

مزادات سيارات جديدة لفاعليات 29 أغسطس ..تفاصيل

البرلمان الأفغاني في قبضة الحركة.. شاهد| عناصر طالبان داخل مقر النواب

خاص | مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

الزمالك يخوض تدريبه الختامي بالدفاع الجوي استعدادا لدجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انتحرت في لمح البصر تاركة رسالة لوالديها.. والسبب نتيجة الامتحان | شاهد

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان.. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ