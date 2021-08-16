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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض تدريبه الختامي بالدفاع الجوي استعدادا لدجلة

الزمالك
الزمالك

يختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة، المقرر له في التاسعة مساء غد الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح  
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز  - إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد
 

ويغيب كل من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
 

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

مباريات الزمالك القادمة في الدوري

 

الزمالك× وادي دجلة | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.

الدوري المصري وادي دجلة الزمالك الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك

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