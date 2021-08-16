الزمالك يخوض تدريبه الختامي بالدفاع الجوي استعدادا لدجلة

يختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة، المقرر له في التاسعة مساء غد الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد
ويغيب كل من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.
مباريات الزمالك القادمة في الدوري
الزمالك× وادي دجلة | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.
سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.
الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.
البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.