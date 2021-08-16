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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

صدى البلد

منذ أن بدأ اجتياح فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) لمصر و باقى دول العالم فى بداية عام ٢٠٢٠، ونجد ان هناك موجات متتالية من ارتفاع نسب الاصابات و انخفاضها والتى ترتبط باسباب بيئيه و الوعى المجتمعي  و قد تعرضت مصر لثلاثه موجات خلال العام و النصف السابق 
وحسب تصريحات اعضاء من اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا اننا على اعتاب الموجه الرابعه و التى من المتوقع ان تكون بنهايه شهر اغسطس و بدايه شهر سبتمبر 
ويأتى السؤال هل هى الموجة الرابعة أم الفرصة الرابعة؟
اذا تم سرد ما قامت به الدوله منذ بدأ الجائحة حتى الان لحمايه المواطنين و مجابهة هذا الوباء العالمى فأننا نحتاج لايام و شهور لكتابه انجازات و تحديات تحدث عنها العالم اجمع 
ولكن من ضمن نتائج ماتم خلال العام والنصف السابق 
هو زياده الوعى المجتمعي الصحى الوقائى لدى المواطنين من خلال خطط التوعيه الصحيه المتتاليه و المستمره من وزاره الصحه المصريه و زياده الادراك بكيفيه التعامل و التعايش و الحمايه من الوباء و التعاون الواضح بين جميع الوزرات المعنيه من اجل حمايه المواطن بتوجيهات من القياده السياسيه المؤمنه باهميه العنصر البشرى و الصحه العامه للحفاظ على الانتاجيه 
ولا يخفى على أحدٍ الجهد الجبار لتوفير اللقاحات اللازمه لتأمين المواطنين حيث تعد مصر من اولى الدول التى سعت لتوفير اللقاحات لمواطنيها والتى بدورها تعكس انخفاض معدلات الوفيات بشكل كبير و منع حدوث مضاعفات فى حاله التعرض للفيروس و يمكن وصفها بانها طوق النجاه من فيروس كورونا المستجد 
لذا فأن الفرصه الرابعه لازالت متاحه لحمايه انفسنا و حمايه من حولنا من خلال تلقى اللقاح و نشر الوعى لضروره توافد اكبر عدد من المواطنين لتلقى اللقاحات 
و لازلنا نكرر ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه و الوقائية من التباعد الاجتماعى و الالتزام بارتداء الكمامه فى الاماكن المزدحمه و الحفاظ المستمر على تطهير الايدى 
و جدير بالذكر الدور الفعال العظيم لوزاره الصحه المصريه تحت قيادة وزيره بدرجه مقاتله د.هاله زايد من الاستعدادت لمجابهة هذا الوباء لاحتماليه الموجه الرابعه من زياده اعداد مراكز تلقى اللقاحات على مستوى المحافظات و تزويد مقاعد الخط الساخن لوزاره الصحه ١٠٥ لاستقبال كل استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا ضمن خطط التوعية بالفيروس و الاجراءات الاحترازية و الاعراض و توجيه المواطنين للمستشفيات و تحديث البروتوكولات العلاجية بما يتماشى مع العالم وتحسبا لاى للمتحورات الجديده للفيروس 
و جدير بالذكر توفير وزاره الصحه المصريه عدد من وسائل التواصل لتلقى الاستفسارات منها الخط الساخن ١٠٥ و ١٥٣٣٥ و رقم للواتس اب بالاضافه لتطبيق صحه مصر المتاح على الهواتف 
لذا فأنها الفرصه الرابعه للبقاء و التحدى و المرور بسلام من هذه الجائحة
حفظ الله مصر و شعبها 
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

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