شاهد.. حفل نور النبى بساقية الصاوى

فى حالة من صفاء الذهن وهدوء البال وفى ليلة روحانية ذات طابع خاص قدمت فيها فرقة نور النبى مساء أمس حفل إنشاد دينى على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى.

أدى الفريق أروع الأناشيد والابتهالات الدينية فى مدح الرسول وحب الله وسط حضور جماهيرى كبير اندمج معه وردد خلفهم الأناشيد التى يحفظونها.

عاش جمهور الحفل حالة فريدة مع موسيقى الابتهالات والأناشيد الدينية منها "مولاى صلى وسلم دائم أبداً،ياأجمل الأنبياء، نبينا نبينا،ياحمزةياعم النبى،يامن عليك اتكالى، بداية الحضرة،طلع البدر علينا ......وغيرها من الأغنيات المتميزة.