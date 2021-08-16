ننشر أسماء الوائل.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمى بكلية التمريض

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى بكلية التمريض دور مايو ٢٠٢١ بنسبة نجاح ٩٨.١٢٪.

وأعلنت الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز ٦٢، وحصل ٣٠١ طالب على تقدير جيد جدا.

وجاء اسماء الأوائل: شيرين مصطفى أبو سعده، شيماء السيد محمد، أحمد أشرف كشك، أمل أحمد الشنواني، سهير ممدوح ناصر، أسماء عمارة عطيه، إسراء سعد محمد، جيهان مصطفى عبد الحميد، جهاد أحمد خميس، سارة عبد الوهاب فريد.

أما نتيجة المعهد الفنى للتمريض فقد حصل طالبان على تقدير امتياز، و ١٨ جيد جدا، وفى اللائحة الجديدة حصل ٤٢ على امتياز، و ٢٨٣ على جيد جدا.