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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهروب من الدوامة.. وادى دجلة يرصد مكافآت استثنائية لتخطى عقبة الزمالك

الزمالك ووادى دجلة
الزمالك ووادى دجلة

قررت إدارة نادي وادي دجلة رصد مكافآت استثنائية للجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم حال الفوز بمباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز.

 

ووضعت إدارة نادي  وادي دجلة مكافآت غير مسبوقة أمام اللاعبين من أجل الفوز على الزمالك والسير بخطى ثابتة نحو الهروب من خطر الهبوط إلى دورى القسم الثانى.

 

وترى إدارة نادي وادي دجلة أن مباراة الزمالك تعد الفرصة الأخيرة أمام الفريق من أجل الحفاظ على فرص البقاء بالدورى وعدم الهبوط إلى القسم الثانى خاصة فى ظل الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق فى الوقت الحالى بعد أن أصبح فى المركز الـ 17 " قبل الأخير " برصيد 24 نقطة .

 

وفى هذا السياق، استقر عبدالباقي جمال المدير الفنى لدجلة على تشكيل فريقه فى مواجهة الزمالك غدا والذى من المقرر أن يتكون من محمد عبدالمنصف فى حراسة المرمى وأمامه أحمد مجدى وخالد رضا ومحمد جمال “ محمود مرعي” وإسحاق يعقوبو وفى الوسط محمد عبدالعاطى وأحمد سعيد ومحمد هلال وفى الهجوم حسام عرفات" كريم الدبيس " وأحمد عاطف وأحمد شريف " صلاح أمين " .
 

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وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادي دجلة في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز في ستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها بستاد القاهرة.

 

وتنطلق، اليوم الإثنين، الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي ستحدد بشكل كبير صراع الصدارة بين الزمالك والأهلي.

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