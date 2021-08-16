يحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفا على نظيره بريست، يوم الجمعة المقبل، ضمن مافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

وستنطلق صافرة اللقاء بين بريست وباريس سان جيرمان، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب “فرانسيس جنيه بلي”.

وكان باريس سان جيرمان فاز على ضيفه ستراسبورج (4-2)، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل الرباعية كل من، ماورو إيكاردي، لودوفيك أجورك بالخطأ في مرماه، وجوليان دراكسلر، وبابلو سارابيا، في الدقائق 3 و25 و27 و85، بينما أحرز كيفين جاميرو ولودوفيك أجورك هدفي ستراسبورج، في الدقيقتين 53 و64.

وحقق باريس سان جيرمان، فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وأبرم باريس سان جيرمان، خمس صفقات هذا الصيف، حيث انضم للفريق كل من فينالدوم، دوناروما، سيرجيو راموس وأشرف حكيمي، والأسطورة ليونيل ميسي.