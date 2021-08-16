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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استغاثة.. هبوط طائرات أفغانية على متنها 100 جندي في طاجيكستان

جندي أفغاني
جندي أفغاني

قالت وزارة خارجية طاجيكستان، اليوم الاثنين، إن طائرات عسكرية أفغانية هبطت في مطار مدينة بختار جنوب البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، ذكرت الوزارة، أنه كان على متن هذه الطائرات، 100 عسكري أفغاني.  

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وأضاف مصدر في الوزارة: "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقا للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار".

ووفقا لمصادر "نوفوستي"، هبطت في مطار بختار الليلة  الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

من جانبه، أشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

يأتي ذلك، وسط سقوط الحكومة الأفغانية أمس الأحد، ودخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابل، والإعلان عن قرب تسلم السلطة.

طاجيكستان طائرات عسكرية أفغانية طالبان كابل حركة طالبان

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