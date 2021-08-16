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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إقامة منافسات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جمهور

دورة الألعاب البارالمبية
دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية اليوم الاثنين، إقامة أولمبياد طوكيو للبارالمبية 2020 بدون حضور جمهور في جميع الأماكن، بسبب الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المضيفة وأجزاء أخرى كثيرة من اليابان. 

وأكد مسئولو اللجنة المنظمة، أن سياسة إقامة الألعاب البارالمبية خلف أبواب مغلقة في طوكيو ومحافظات تشيبا وسيتاما وشيزوكا تم تأكيدها في اجتماع للحكومات المحلية المشاركة في الألعاب والذي يبدأ في 24 أغسطس، وفقًا للمعلومات الواردة من وكالة أنباء كيودو اليابانية. 
 

وتخضع طوكيو، لحالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا منذ 12 يوليو بسبب زيادة في الحالات الناجمة عن سلالة دلتا شديد العدوى، وأبلغت عن أرقام قياسية للإصابات اليومية في الأسابيع الأخيرة حيث بلغ العدد اليومي 5773 يوم الجمعة وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل قبل بدء الألعاب الأولمبية في 23 يوليو. 

وقال يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، أن اليابان حصلت على ما يكفي من كوكتيلات الأجسام المضادة لمنع مرضى فيروس كورونا في البلاد من الإصابة بأعراض حادة حيث زار فندقًا في طوكيو يجري العلاج وسط إجهاد مُتزايد على أسرة المستشفيات.

 

وتفتتح دورة الألعاب البارالمبية التي تستمر 13 يومًا في 24 أغسطس، ويبقى العديد من الرياضيين البالغ عددهم 4400 من حوالي 160 دولة ومنطقة في قرية تشو وارد بطوكيو.

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