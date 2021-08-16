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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللقاحات أبرزها ..النائبة غادة عجمي تبحث مشاكل المصريين بالكويت مع وزير مفوض

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي تبحث مشاكل المصريين بالكويت

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، إنه تم إعداد لقاء مع  الوزير المفوض لدولة الكويت في السفارة الكويتية، المستشار أسامة العبيد، وذلك لإيجاد حل للمصريين في الخارج حتى يتسني لهم السفر إلي الكويت بطريقة قانونية وسليمة، وذلك نظرًا للطلبات الملحة من المصريين الذين تم تطعيمهم باللقاح الصيني وغيره.

وأضافت "عجمي" في تصريح لها،  أن دولة الكويت أشترطت لدخول المقيمين والزوار والوافدين أن يكون تم حقنهم بأمصال معينة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطالبة بإيجاد حلول بديلة لمن حصلوا على تطعيم أخر بغير اللقاح المطلوب.

وأكدت نائب المصريين بالخارج، أن ذلك الشرط سوف يؤثر على مستقبل المواطن المصري، لافتة إلى الوزير المفوض لدولة الكويت قد وعد ببحث الأمر والرد في أقرب فرصة.

وأثنت النائب غادة عجمي علي حسن اللقاء مع المستشار أسامة العبيد، مؤكدة أن اللقاء يأتى انطلاق من واجبها نحو المصريين فى الخارج وخاصة أبناءنا فى الكويت ، مشددة على العلاقات القوية والتاريخية التى تجمع الشعب المصرى والكويتى.

الوزير المفوض لدولة الكويت في السفارة الكويتية المستشار أسامة العبي الكويت اللقاح الصيني لقاح فيروس كورونا المستجد

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