ممثل كينيا بالأمم المتحدة يؤكد على ضرورة إنهاء النزاع المسلح بأفغانستان ..فيديو

أثني ممثل كينيا بالأمم المتحدة، على جهود الأمم المتحدة للعمل من أجل حل المشكلة الإفغانية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وقال ممثل كينيا بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن اليوم، إننا نشدد على ضرورة إنهاء النزاع المسلح ونرفض سيطرة أي طرف بالقوة.

وأضاف ممثل كينيا بالأمم المتحدة، أنه لا بد من تحقيق تسوية سياسية، مطالبا بعقد مشاروات بين حركة طالبان وجميع الأطراف المحلية والإسراع بتشكيل حكومة إنتقالية تستمع إلى جميع الأراء.

وأشار ممثل كينيا بالأمم المتحدة ، إلى أن أكثر من 50% من الشعب الأفغاني يعاني من شح في المواد الغذائية الأساسية، مطالبا المجتمع المدني بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الأفغاني.

وأوضح ممثل كينيا بالأمم المتحدة ، أنه تم إطلاق سراح مساجين كانوا يعملون مع داعش وطالبان وو ما يثير الماوف من امكانية أن تمتد العمليات الإرهابية داخل إفغانستان والدول المجاورة.

حركة طالبان تدعو موظفي مؤسسات أفغانستان للعودة إلى العمل

أفادت تقارير صحفية بأن حركة طالبان ، اليوم الاثنين، دعت كل موظفي مؤسسات الدولة للعودة إلى أماكن عملهم في أفغانستان.



ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد السلامة حنفي: "يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص.. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب".

وأضاف: "تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف ونحن وكل الأفغان سنشارك فيها، لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة، سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته".

وفرضت حركة طالبان التي دخلت صباح أمس إلى العاصمة الأفغانية كابول سيطرتها على كل المدينة ونظمت الدوريات الليلية فيها. ولا يزال المطار الدولي ومداخله تحت إشراف الجنود الأمريكيين. بينما تقوم طائرات النقل العسكرية الأمريكية بترحيل موظفي السفارة الأمريكية والأفغان الذين كانوا يتعاونون مع الأمريكيين.