عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش: مصدومة من كم الناس اللي بتشجع طالبان

الفنانة كندة علوش
الفنانة كندة علوش

عبرت الفنانة كندة علوش عن حزنها من ردود فعل بعض رواد السوشيال ميديا التي تشجع حركة طالبان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ودشنت كندة علوش كاتبة: “إمبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لأني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان، {اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة كيف ممكن نخلص من هالكوابيس}”.

 

جدير بالذكر أنه مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن، قال إن ما يحدث في أفغانستان مأساة كاملة الأوصاف، وعلى طالبان أن تحترم القانون الدولي.
 

وأضاف "مندوب المملكة المتحدة"، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان،: "حماية الأقليات في أفغانستان ضرورة مهمة"، مؤكدا: "على طالبان أن تحترم القانون الدولي".
 

وأشار: "لابد أن توقف طالبان كل الأعمال القتالية وأن تلتزم بحماية المدنيين والسماح بمغادرة كل من يريد مغادرة البلاد، وعدم السماح لتقديمهم للجماعات الإرهابية"، متابعا: "على طالبان أن يوفوا بالتزاماتهم في حماية حقوق الأقليات والأطفال والمناطق التي تسيطر عليها".

 


 

الفنانة كندة علوش كندة علوش ردود أفعال بعض رواد السوشيال ميديا حركة طالبان طالبان

ترشيحاتنا

لن نتوقف عن البكاء.. شاهد أفغانية تشعل مواقع التواصل بعد عرض مأساتها

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

أدعية تفتح باب الرزق يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بخصوص رحلات الطيران في مطار كابول

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ