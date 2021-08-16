كندة علوش: مصدومة من كم الناس اللي بتشجع طالبان

عبرت الفنانة كندة علوش عن حزنها من ردود فعل بعض رواد السوشيال ميديا التي تشجع حركة طالبان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشنت كندة علوش كاتبة: “إمبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لأني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان، {اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة كيف ممكن نخلص من هالكوابيس}”.

جدير بالذكر أنه مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن، قال إن ما يحدث في أفغانستان مأساة كاملة الأوصاف، وعلى طالبان أن تحترم القانون الدولي.



وأضاف "مندوب المملكة المتحدة"، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان،: "حماية الأقليات في أفغانستان ضرورة مهمة"، مؤكدا: "على طالبان أن تحترم القانون الدولي".



وأشار: "لابد أن توقف طالبان كل الأعمال القتالية وأن تلتزم بحماية المدنيين والسماح بمغادرة كل من يريد مغادرة البلاد، وعدم السماح لتقديمهم للجماعات الإرهابية"، متابعا: "على طالبان أن يوفوا بالتزاماتهم في حماية حقوق الأقليات والأطفال والمناطق التي تسيطر عليها".

مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان👇

{اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة

كيف ممكن نخلص من هالكوابيس} — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 16, 2021



